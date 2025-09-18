استشهاد 3542 فلسطينيا منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 3542 شهيدًا منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق «إنسانية آمنة».

وأدان في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس - بأشد العبارات - استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء، خلال 38 يومًا من العدوان البري المتواصل 3542 شهيداً، أي بمعدل يقارب 93 شهيدًا يوميًا، في جريمة حرب موثقة وممنهجة.

ووفق إحصائية المكتب الإعلامي الحكومي منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة بتاريخ 11 أغسطس وحتى اليوم 17 سبتمبر 2025؛ فإن توزيع الشهداء جاء على النحو التالي:

غزة وشمال القطاع: 1984 شهيدًا (56%)

الوسطى وجنوب القطاع: 1558 شهيداً (44%)

ونوه المكتب أن هذا التوزيع الجغرافي يبرهن أن الاحتلال استهدف بشكل مركز مدينة غزة والشمال بهدف إفراغها وتهجير سكانها قسراً، كما لم يستثنِ الوسطى والجنوب التي يزعم بأنها مناطق «إنسانية آمنة»، ما يؤكد أن الاستهداف كان شاملًا ومتعمدًا ضد السكان المدنيين، وضد مناطق إيوائهم.

وذكر أن هذه الأرقام الصادمة تكشف عن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، من خلال القتل الجماعي والتدمير الواسع والتهجير القسري، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.