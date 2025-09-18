لافروف: روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع أمريكا عبر جميع القنوات

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات، مشيرا إلى أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن.

وقال لافروف، خلال مقابلة، "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين رئيسينا، وبين وزيري خارجيتنا، من خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى نفس الرغبة من الجانب الأمريكي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، ويركز على النتائج و"الصفقات"، لكن "الدولة العميقة" تعيقه.

وقال لافروف إن ترامب "لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره. إنه يركز على النتائج، على ما يسميه "صفقات" بالمعنى الأوسع للكلمة. وهذا يشمل المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في الاقتصاد والفضاء وتنمية الموارد الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة".

وأضاف لافروف أن موسكو تعتبر بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة.





