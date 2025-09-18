وزيرة التنمية المحلية توجه بتغيير اللجنة الفنية للتصالح في حي شرق مدينة نصر وتشكيل لجان جديدة للانتهاء من الملفات قبل نهاية سبتمبر

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة على عدد من أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، شملت حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر، لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمراكز التكنولوجية التابعة لهما.

وخلال تفقدها المركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر، استعرضت الوزيرة مع رئيس الحي ومدير المركز الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ضمن المنظومة الخاصة بالتصالح، كما اطلعت على أعداد الطلبات المنجزة وأبرز المشكلات التي تم رصدها للعمل على تذليلها، في ظل التيسيرات التي أقرتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل واستعجال ردود جهات الولاية، بما يتيح للمواطنين الحصول على نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات في حالة الرفض.

وتابعت الوزيرة عدداً من الملفات اليومية الخاصة بالمواطنين، خاصة ملف الإشغالات ومنظومة المحال العامة والتصدي لمخالفات البناء والمحال غير المرخصة.

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الموجودين بالمركز التكنولوجي للحي للاطمئنان على مستوى الخدمات وسرعة إنجاز الطلبات. وقدّم بعض المترددين شكاوى تتعلق بتأخر فحص طلبات التصالح ووجود بطء في أعمال اللجان الفنية.

وعلى الفور، وجهت وزيرة التنمية المحلية بتغيير اللجنة الفنية المسؤولة عن فحص طلبات التصالح بحي شرق مدينة نصر، وتشكيل لجان جديدة لسرعة فحص الملفات، مع منح مهلة حتى نهاية سبتمبر للانتهاء من جميع الطلبات.

وشددت الوزيرة على أهمية اتباع طرق أسرع وأكثر فاعلية لإنجاز العمل اليومي بما يضمن التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، مؤكدة ضرورة الانتهاء من جميع ملفات التصالح المتراكمة في الحي. كما وجهت بإنشاء لجان فنية جديدة للبت في الطلبات لتسريع وتيرة العمل وتقليل فترات الانتظار.

وكلفت الدكتورة منال عوض رئيس حي شرق مدينة نصر بالتواجد المستمر على مدار اليوم بالمركز التكنولوجي للاستماع لشكاوى المواطنين المتعلقة بالإدارات المختلفة، وخاصة منظومة التصالح، والعمل على حل أي مشكلات تعترض الخدمات اليومية.

كما كلفت لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة الشكاوى التي رصدت خلال الزيارة، ورفع تقرير شامل بحلولها.

وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الشوارع الحيوية التابعة لحي شرق مدينة نصر لتسهيل حركة المواطنين والسيارات ومنع التعديات على الأرصفة.

واستكملت وزيرة التنمية المحلية جولتها بتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب مدينة نصر، حيث تابعت منظومة التصالح على مخالفات البناء وعدداً من الملفات الخدمية، ووجهت بسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين ضمن هذه المنظومة.