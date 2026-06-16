دونيس يعلن تشكيل السعودية لمواجهة أوروجواي في افتتاح مشوار الأخضر بكأس العالم 2026

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أعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة أوروجواي في مستهل مشوار الأخضر ببطولة كأس العالم 2026.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد، عبداللاه العمري، حسان التمبكتي، متعب الحربي

الوسط: مصعب الجوير، محمد كنو، محمد أبو الشامات

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وإسبانيا والرأس الأخضر، حيث يأمل في تحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.