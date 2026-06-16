زراعة الأقصر تنفذ أعمال مكافحة القوارض وحماية المحاصيل

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قالت مديرية الزراعة في الأقصر، إنها انخرطت خلال شهر مايو الماضي في بدء تنفيذ أعمال الحملة القومية للمقاومة الجماعية للقوارض عقب انتهاء موسم الشتاء، بهدف حماية المحاصيل الزراعية والحد من الأضرار التي تسببها القوارض للمزارعين.

وأوضحت المديرية، أن الحملة شملت تنفيذ أعمال ميدانية بمناطق شرق النيل، مع متابعة بؤر انتشار القوارض بمناطق الأقصر والمنشأة والكرنك والزينية؛ لضمان السيطرة عليها وتقليل تأثيرها على الإنتاج الزراعي.

كما شارك أطباء الطب البيطري في الجولات الميدانية لتوعية المربين بأهمية التحصين الدوري للماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعم استقرار القطاع الزراعي بالمحافظة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تجمع بين حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على صحة الحيوانات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأكدت المديرية استمرار المتابعة الميدانية للحملة خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف جهود التوعية للمزارعين حول أفضل أساليب الوقاية والمكافحة لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.