محافظ بورسعيد يبحث مقترحا لتطوير الفنار التاريخي

بحث اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مقترحا لمجموعة إحدى شركات الإعلانات، بشأن تطوير فنار بورسعيد التاريخي والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد.

وخلال اللقاء، تم استعراض رؤية الشركة لتطوير الفنار بما يراعي قيمته التاريخية والمعمارية، مع توظيف أحدث أساليب الإضاءة والتطوير الحضاري، ويسهم في إبراز المكانة التراثية للفنار وتحويل المنطقة المحيطة به إلى نقطة جذب سياحي وثقافي متميزة.

ورحب محافظ بورسعيد بالمقترح، مشيدا باهتمام المجموعة بالمشاركة في تطوير أحد أبرز المعالم التاريخية بالمحافظة، مؤكدا أن فنار بورسعيد يعد رمزا حضاريا وتراثيا يعكس تاريخ المدينة ومكانتها المتميزة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تدعم كل المبادرات الجادة التي تستهدف الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية، بما يسهم في تعزيز مكانة بورسعيد على خريطة السياحة والثقافة.

ومن جانبه، أكد مسئول من الشركة على المشاركة في مشروعات التطوير الحضاري وإحياء المناطق ذات القيمة التاريخية، بما يتماشى مع جهود الدولة في الحفاظ على التراث ودعم التنمية المستدامة.