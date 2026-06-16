مقتل فنان روسي معارض في بولندا في هجوم يشتبه أنه مستهدف

قالت الشرطة يوم الاثنين إن فنانا روسيا وناقدا صريحا للرئيس فلاديمير بوتين قُتل بالرصاص في شرق بولندا، في ما وصفته السلطات بأنه على الأرجح عملية قتل مستهدفة.

وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة لوبلين لوكالة الأنباء البولندية"بي إيه بي" إن الرجل /44 عاما/ أُصيب بعدة طلقات نارية في مدينة بياوا بودلاسكا /نحو 35 كيلومترا/ من الحدود مع بيلاروس.

وأضاف المتحدث أنه بناء على الظروف يبدو أن الحادث كان عملية قتل مخططا لها، مشيرا إلى أن المحققين لم يحددوا الدافع بعد، فيما لا يزال منفذ الهجوم طليقا.

ورغم أن الشرطة البولندية لم تكشف هوية الضحية، فقد عرفته وسائل إعلام معارضة روسية وبيلاروسية على أنه فنان أدائي ورسام كاريكاتير معروف بسخريته من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.

وكان الفنان يعيش في المنفى في بولندا منذ عام 2021.