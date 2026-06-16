وزارة الطاقة الأمريكية: وصول مخزون النفط الاستراتيجي إلى أدنى مستوٍ له منذ 1983

قالت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الإثنين، إن مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983.

وعزت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية في تقرير لها اليوم إلى "استمرار الإدارة الأمريكية تخصيص 172 مليون برميل من المخزون لضخها إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك ضمن خطة أُعلن عنها في مارس 2026"، أي منذ بدء الحرب مع إيران.

ووفقًا لبيانات نشرتها وزارة الطاقة الأمريكية اليوم، بلغ مخزون النفط الاستراتيجي حوالي 340 مليون برميل حتى يوم الجمعة الماضية. كما أظهر التقرير سحب ما يقرب من 75 مليون برميل منذ مارس.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه "إذا تم سحب الكمية الإجمالية البالغة 172 مليون برميل، كما هو مُخطط له، فسيصل المخزون إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وسيكون قريباً جداً مما يُعرف في قطاع الطاقة بـالحد الأدنى التشغيلي".

وقد حذر مسؤولون تنفيذيون ومحللون في قطاع الطاقة لأسابيع من أن استمرار انخفاض احتياطيات النفط (الحكومية والتجارية) قد يُنذر بارتفاع حاد آخر في الأسعار.