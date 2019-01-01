الزمالك يؤكد انتقال لاعبيه عماد فتحي و«روقة» لسموحة

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك انضمام لاعبيه عماد فتحي ومحمد أشرف "روقة" لصفوف سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم، الثلاثاء، أن لاعبي الفريق الأول أيضا، أحمد رفعت وإسلام جمال ورزاق سيسيه، سينتقلون كذلك ولكن للعب ضمن صفوف نادي الاتحاد السكندري.

كما أكدت إدارة القلعة البيضاء عقد اجتماع مع مسئولي نادي بيراميدز بعد غد الخميس من أجل إتمام بعض الصفقات في إطار سياسة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، في ضوء العلاقات المميزة بين الناديين.

وقررت إدارة الزمالك - وفق الموقع الرسمي - إطلاق القناة الجديدة للنادي بداية من الموسم المقبل حيث ستظهر بشكل مميز وستضم كوكبة من صفوة نجوم الفريق الأبيض.