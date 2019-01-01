رائدا فضاء إماراتيان يبدءان تدريبات في «ناسا» استعدادا لرحلة سبتمبر المقبل

بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، تدريبات في مركز لندون بي جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتأتي هذه التدريبات ضمن الاستعدادت لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر المقبل على متن مركبة "سويوز إم إس 15" الروسية.

وقال مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي إن برنامج التدريب يستمر لمدة أسبوعين، ويشمل التدريب على وحدات ومكونات القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، والذي يضم المختبر الياباني ومختبر "كولومبوس" للأبحاث العلمية، وعلى إجراء أبحاث علمية بالتعاون مع الوكالة.

وتشمل التدريبات التي سيخوضها رائدا الفضاء الإماراتيان الأجهزة والمعدات التابعة لوكالة "ناسا" الموجودة على متن محطة الفضاء والتعامل مع حالات الطوارئ، خصوصا انخفاض ضغط الهواء أو تسرب غاز الأمونيا في المحطة.

كما سيتاح للمنصوري والنيادي التعرف على كافة أجزاء محطة الفضاء الدولية عن طريق نموذج كامل من المحطة موجود في مقر وكالة "ناسا" يضم القسمين الروسي والأمريكي.

وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "تأتي مرحلة تدريبات رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي مع وكالة ناسا الأمريكية بعد اجتيازهما برنامج التدريب الشهر الماضي في المركز الأوروبي لرواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في ألمانيا ضمن الاستعدادات لإرسال أول رائد فضاء إماراتي بعد نحو عشرة أسابيع".

ومن المقرر أن ينطلق المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان يوم 25 سبتمبر المقبل، حيث يقضي 8 أيام على متن المحطة، ثم يعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12"، بينما يبقى النيادي، إحتياطيا وبديلا لمواطنه حتى موعد الإنطلاق للفضاء.