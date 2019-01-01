تصميم نموذج لمشروع تطوير ميدان مجدي يعقوب بأسوان

قال محافظ أسوان أحمد إبراهيم ، إنه تم إعداد تصميم لمشروع تطوير وتجميل ميدان مصر للطيران بأسوان والذي سيتم إطلاق اسم الجراح المصري العالمي الدكتور مجدى يعقوب عليه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الثلاثاء مع الدكتور عبدالعزيز فاروق رئيس قسم العمارة بالأكاديمية العربية للعموم والنقل البحري؛ لعرض لوحات تصميمات مشروع تطوير وتجميل ميدان مصر الطيران والذي سيتم تحويله لميدان الدكتور مجدى يعقوب.

وأشاد محافظ أسوان بالدور المجتمعي الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها بيت الخبرة الذي تعتمد عليه المحافظة للاستفادة من الإمكانيات العلمية والتكنولوجية واستثمارها في تنفيذ المزيد من المشروعات، خاصة في مجال التطوير والتجميل ، حيث قامت الأكاديمية أيضاً بوضع تصميم جديد لتطوير وإعادة تخطيط ميدان المحطة ليكون واجهة حضارية أمام الزائرين والقادمين للمدينة عن طريق قطارات السكك الحديدية.

كما استمع المحافظ لشرح من الدكتور عبدالعزيز فاروق للتصور العام لمشروع إنشاء مستشفى أورام الأطفال الجديد بمنطقة الخزان غرب والمخطط إنشاؤه على مساحة 2.8 فدان منها 4800 مبنى من البدروم والأرضي و6 أدوار والباقي لاند سكيب وبتكلفة تقديرية 371 مليون جنيه للإنشاءات بخلاف تكلفة التجهيزات والمعدات الطبية، حيث سيقوم المحافظ بعرض فكرة تنفيذ هذا المشروع الحيوي على الجهات والوزرات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه من أجل تخفيف أعباء السفر والانتقال على مواطني أسوان علاوة على أنه سيكون قبلة للسياحة العلاجية لأبناء الدول الإفريقية.