قرقاش يبحث مع وزير خارجية جامبيا تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، مع وزير خارجية جامبيا مامادو تانغارا، مجالات التنمية وتعزيز التعاون الثنائي المشترك.

واستعرض الوزيران- خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي- نتائج المحادثات الرفيعة التي أجراها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع آداما بارو رئيس جامبيا خلال زيارته إلى البلاد، والتي ركّزت على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.