الكاظمي يبحث مع شركة سيمنس الألمانية تطوير قطاع الكهرباء العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية عازمة على معالجة ملف الكهرباء في العراق.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع وفد شركة سيمنس الألمانية "إن ملف الطاقة الكهربائية من الملفات المهمة، حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمعالجته، لاسيما وأن قطاع الكهرباء يعد محركا أساسيا لتنمية الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي وباقي القطاعات".

وأوضح أن الحكومة العراقية تدعم "جميع مشاريع تطوير الطاقة الكهربائية التي تنفذ في العراق".

وبحث الجانبان خلال اللقاء واقع قطاع الكهرباء في العراق، والخطط الكفيلة للنهوض به، والوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والوصول إلى حلول جذرية لتذليلها.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق من تدن كبير في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية حيث تبلغ الطاقات الإنتاجية الحالية نحو 19 ألف ميجاوات، فيما تبلغ احتياجات البلد حاليا أكثر من 25 ألف ميجاوات فضلا عن تهالك خطوط التوزيع.