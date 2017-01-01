 غداً.. عرض الموسم الأول من مسلسل سيدة البحيرة على «نتفليكس» - بوابة الشروق
الخميس 16 يوليه 2020 10:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

غداً.. عرض الموسم الأول من مسلسل سيدة البحيرة على «نتفليكس»

مسلسل سيدة البحيرة
مسلسل سيدة البحيرة
نوران عرفة
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 10:24 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 10:24 م

ينطلق الموسم الأول من مسلسل الفانتازيا المُنتظر "سيدة البحيرة – Cursed"، غداً الجمعة، على منصة "نتفليكس"، وهو من بطولة كاثرين لانجفورد، بطلة المسلسل الشهير "Reason Why 13"، وديفون تيريل، ودانييل شارمان، وجوستاف سكارسجارد، سيباستيان أرمستو، ليلي نيومارك، شالوم برون فرانكلين، مات ستوكو، بيلا داين، بيتر مولان، أميلي كوتس.

وتدور قصة المسلسل حول الشابة المراهقة "نيموي"، التي تمتلك قوى غامضة تحولها إلى "سيدة البحيرة" صاحبه السلاح الأسطوري، وتجد ذاتها في مهمة إنقاذ قومها مع شريك غير متوقع من المرتزقة يدعى "آرثر".

يتألف المسلسل من 10 حلقات، وتم اقتباسه من الراوية الأفضل مبيعاً التي تحمل نفس الاسم، لمؤلفيه "توم ويلر" و"فرانك ميلر"؛ فهو يعيد تجسيد الأسطورة الملحمية للملك "آرثر"، ويتناول قصة نشأة البطلة، كما أنه يناقش قضايا مألوفة في عصرنا الحالي تتمثل في الحروب العبثية وإبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك