ينطلق الموسم الأول من مسلسل الفانتازيا المُنتظر "سيدة البحيرة – Cursed"، غداً الجمعة، على منصة "نتفليكس"، وهو من بطولة كاثرين لانجفورد، بطلة المسلسل الشهير "Reason Why 13"، وديفون تيريل، ودانييل شارمان، وجوستاف سكارسجارد، سيباستيان أرمستو، ليلي نيومارك، شالوم برون فرانكلين، مات ستوكو، بيلا داين، بيتر مولان، أميلي كوتس.

وتدور قصة المسلسل حول الشابة المراهقة "نيموي"، التي تمتلك قوى غامضة تحولها إلى "سيدة البحيرة" صاحبه السلاح الأسطوري، وتجد ذاتها في مهمة إنقاذ قومها مع شريك غير متوقع من المرتزقة يدعى "آرثر".

يتألف المسلسل من 10 حلقات، وتم اقتباسه من الراوية الأفضل مبيعاً التي تحمل نفس الاسم، لمؤلفيه "توم ويلر" و"فرانك ميلر"؛ فهو يعيد تجسيد الأسطورة الملحمية للملك "آرثر"، ويتناول قصة نشأة البطلة، كما أنه يناقش قضايا مألوفة في عصرنا الحالي تتمثل في الحروب العبثية وإبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني.