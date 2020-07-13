محافظ الكويت بأوبك: الاتفاق ينتقل إلى المرحلة الثانية بداية أغسطس

قال محافظ دولة الكویت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هیثم الغیص، الیوم الخمیس، إن هناك توافقًا بین دول (أوبك +) _منظمة الدول المصدرة للنفط ودول من خارجها_ على الانتقال من المرحلة الأولى بالاتفاق التاریخي لتخفیض الإنتاج إلى المرحلة الثانیة ابتداءً من بدایة أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) اليوم، عن «الغیص»، قوله إن هذا التوافق یأتي على خلفیة توصیة اجتماع اللجنة الوزاریة المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عقد أمس الأربعاء، بمشاركة الكویت ممثلة بوزیر النفط ووزیر الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل.

وذكر إن اجتماع اللجنة الوزاریة الذي سبقه اجتماع للجنة الفنیة المشتركة ناقش بیانات إلتزام الدول خلال شهر یونیو الماضي، موضحًا أن اللجنة أبدت ارتیاحًا لوجود تحسن ملموس بالالتزام في خفض الإنتاج من أغلب الدول بحیث ارتفع الالتزام الاجمالي لدول (اوبك +) من مستوى 87 بالمئة في شهر مایو الماضي إلى 107 بالمئة في یونیو الماضي.

وأفاد بأن اللجنة، شددت في بیانها الختامي على أهمیة التزام جمیع الدول بحصص الإنتاج المتفق علیها خلال الأشهر القادمة، حیث أن أسواق النفط لا تزال تمر في مرحلة حرجة بسبب تداعیات فیروس كورونا وأثره السلبي على الطلب العالمي للنفط وذلك بالرغم من التحسن الذي شهدته الأسواق خلال الشهرین الماضیین مع بدایة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة في مختلف أنحاء العالم وأیضا بسبب تطبیق اتفاق خفض الانتاج منذ مایو الماضي.

وأشار إلى أن تقلیص حجم التخفیض الإجمالي من 7. 9 ملیون برمیل یومیًا إلى 7. 7 ملیون برمیل یومیًا في أغسطس المقبل لا یعني بالضرورة عودة ملیوني برمیل بالیوم من الإمدادات للاسواق العالمیة.

وأوضح أن الدول التي لم تلتزم بالكامل بالتخفیضات خلال شهري مایو، ویونیو الماضيين، قدمت خططًا واضحة إلى اللجنة حول جدولة تعویض ھذه الكمیات بالمزید من التخفیض في إنتاجها خلال الفترة من یولیو الجاري، إلى سبتمبر المقبل.

وشدد على أن تخفیف الخفض بالإنتاج لن یكون فعلیًا بمستوى ملیوني برمیل بالیوم بل أقل من ذلك بكثیر مما سیساھم في المحافظة على استقرار الأسواق خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح الغیص، أن توقعات "أوبك" تشیر الى وجود تحسن ملموس في الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع النصف الأول، وخصوصًا بالنظر إلى الربعین الثاني والثالث من العام حیث من المتوقع أن یرتفع الطلب من مستوى 82 ملیون برمیل یومیًا الى 92 ملیونًا.