انطلاق مبادرة الرئيس لصحة المرأة واكتشاف أورام الثدي مبكرًا في المنيا

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المبادرة تستهدف كل الفئات العمرية للإناث فوق ١٨ سنة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والاكتشاف المبكر لأورام الثدي، والتي تستهدف كل الفئات العمرية للإناث أكبر من ١٨ سنة.

وأضافت المديرية، أن الانطلاقة بدأت من مركز مطاي شمال المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع مدير إدارة مطاي الصحية، أنه نظرًا للظروف الراهنة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تم تقسيم الوحدات على ٤ مراحل، المرحلة الأولى تشمل المركز الطبي بمطاي البلد، رعاية الطفل بمطاي، وأبو شحاتة، وأبوان بردنوها، منبال.

ويتم فحص ٢٠ حالة فقط يوميًا بكل موقع لمنع حدوث تكدس أو زحام.

وطالب مدير الإدارة الصحية بمطاي، السيدات بالالتزام بالمواقع المذكورة فقط حيث سيتم فحص باقي المراحل تباعا.

وأكد أنه تم فحص ١١٣ حالة في أول أيام الحملة والتي تستهدف الاكتشاف المبكر والعلاج لأمراض الضغط والسكر والسمنة وأورام الثدي.