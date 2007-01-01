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عاد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للدفاع عن نفسه بعد ظهور فيديو منسوب له وهو يوجه شتائم وسباب لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولكهربا.

وقال رئيس الزمالك في في تصريحات لقناة ناديه:" لن ننسى لقب نادي القرن فهو القضية الأساسية، أي أهلاوي مش مصدق إن الفيديو مفبرك.. هو حر".

وأضاف: "في الفيديو المفبرك حاولوا تقليد صوتي وأنا بقول البلد دي مفيهاش راجل.. أي بلد تقصدون بشالوش أم ميت غمر؟".

وأكمل: "أتلقى رسائل من جمهور الأهلي الحقيقي ويقولون لي: شكرا إنك كشفت الخطيب".

وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صوت مرتضى منصور، وهو يسب عدد من الأشخاص، فيما نفى رئيس الزمالك ذلك مؤكدا أن الفيديو مفبرك وغير حقيقي.