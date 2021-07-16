 بريطانيا تفرض الحجر الصحي على الوافدين من فرنسا لمدة 10 أيام - بوابة الشروق
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بريطانيا تفرض الحجر الصحي على الوافدين من فرنسا لمدة 10 أيام

لندن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 11:20 م

قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في بيان إن أي شخص يصل من فرنسا إلى إنجلترا يجب أن يستمر في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في المنزل أو في أماكن إقامة أخرى، حتى لو تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد-19، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

واعتبارا من 19 يوليو، لن يضطر سكان بريطانيا الذين يصلون من الولايات المتحدة ومعظم أوروبا الذين تم تطعيمهم بالكامل، إلى دخول الحجر الصحي، على الرغم من أنهم سيظلون بحاجة إلى الامتثال لمتطلبات الاختبار اللازمة.

ومع ذلك، لن ينطبق هذا على فرنسا بعد استمرار وجود حالات إصابة بسلالة "بيتا" لفيروس كورونا.

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