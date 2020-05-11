مسؤول يمني يحمل الحوثيين مسؤولية تجاهل التحذيرات بشأن ناقلة النفط صافر

حمل معمر الإرياني، وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة "عن التلاعب بالقنبلة الموقوتة صافر، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة والأثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر وستلقي بظلالها لعقود قادمة".

وقال الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الإعلان الصادر عن مليشيا الحوثي برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب لإفشال الجهود الدولية لاحتواء الكارثة، واتخاذها الملف مادة للمساومة والابتزاز".

وطالب المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على "قيادات مليشيا الحوثي لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من اكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية".

وتحوي الناقلة الواقعة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط، ويخشى تسربها في البحر، بسبب عدم صيانتها منذ بدء الحرب في اليمن قبل سبع سنوات.

سبق وأن طالبت الحكومة الشرعية بشكل متكرر بضرورة سريعة صيانة الناقلة خشية تسرب النفط الذي قد يؤدي إلى أسوأ كارثة بيئية في العالم.