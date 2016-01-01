 عضو تنسيقية شباب الأحزاب: حياة كريمة مشروع قومي لن يحدث في تاريخ أي دولة - بوابة الشروق
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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: حياة كريمة مشروع قومي لن يحدث في تاريخ أي دولة


نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:17 م

اعتبر الدكتور محمد لافي علام، أستاذ تنظيم المجتمع وعضو تنسيقية الأحزاب، أن أمس الخميس، كان عيدًا قوميًا للريف المصري، بعد المشهد العظيم الذي رأيناه في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «حياة كريمة»، أن مشروع حياة كريمة مشروع يعمل على نقلة نوعية للريف المصري.

وأوضح الدكتور محمد علام، أن مشروع حياة كريمة في الريف المشروع قومي ولن يحدث في تاريخ أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ينقل الريف المصري نقلة نوعية.

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