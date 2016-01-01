 حصيلة قتلى أعمال الشغب بجنوب إفريقيا تتجاوز 200 قتيل - بوابة الشروق
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حصيلة قتلى أعمال الشغب بجنوب إفريقيا تتجاوز 200 قتيل

جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 7:53 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 7:53 م

أشارت إحصاءات حكومية بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة، إلى أن 212 شخصًا لقوا حتفهم في أعمال الشغب العنيفة التى اجتاحت مناطق من البلاد، بينما أصيب عدد أكبر من السكان.

وعلى الرغم من المزيد من الهجمات المتفرقة، لا سيما في إقليم كوازولو ناتال الساحلي فقد أصبح الوضع الآن تحت السيطرة إلى حد كبير من قبل الجيش وأعيد فتح طرق النقل الرئيسية، حسبما قال خومبوزو نتشافيني، الوزير في مكتب الرئيس اليوم الجمعة.

وقال نتشافيني إن "الوضع في إقليمى كوازولو ناتال وجاوتنج يعود إلى طبيعته تدريجياً ولكن بصورة ثابتة"، مضيفاً أنه تم القبض على أكثر من 2500 شخص حتى الآن.

بدأت أعمال العنف باحتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما الذى ينحدر من إقليم كوازولو ناتال.

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