مخرجة «مش أنا» لمعز مسعود: إنت فضلت نفسك على حساب زوجتك والمفروض تشكرنا لأننا لم نتخذ إجراءً ضدها

أعربت المخرجة سارة وفيق عن غضبها من تصريحات معز مسعود زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، تعليقا على أزمتها مع تامر حسني بعد طرح كليب «بحبك»، أحد الكليبات الموجودة بفيلم «مش أنا»، مؤكدة على أنه ليس من حقه إتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، معلقة: «المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك».

وكتبت سارة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أستاذ معز أنا ساره وفيق مخرجة فيلم مش أنا.. قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه إنك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها.. خلينا نتكلم بالحق بعد اذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه وبأي حق بعد ما صورت وأخدت أجرها كامل؟».

وتابعت: «واحنا مالنا إنك اتجوزتها! أنت اتجوزتها فنانة وبتصور الفيلم دا ودي حاجه بينك وبينها احنا مالنا وكمان بتقول كنت هتاخد إجراء.. إجراء إيه اللي تاخده أنت ملكش اي حق تاخد اي إجراء المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير افيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين انت متعملش حاجه غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا و المنتج و الفنان تامرحسني فتحنا الفيلم و عيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني مادياً عشان يرضي حلا مع انها مشاهد من وجهة نظري طبيعيه و كوميديه و رومانسيه راقيه لأن دي طبيعة افلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي و احترم وجهة نظرها».

وأضافت: «فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من 21 يوم من ساعه ماالفيلم نزل ماهو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريباً شافت الفيلم و محقق اعلى ايرادات كنت فين حضرتك و هي كانت فين؟ ماهو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه و بعدين دا كليب رومانسي و المراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج و دي مصاريف كبيره اوي و حلا وافقت تصور برضاها و رغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا».

واختتمت: «كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها و تقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها و تورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم ، بعدين حضرتك كنت فين و هي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميله دي منصحتهاش بيها ، دا لو مش انت اللي كاتب البوست اصلاً ، انا مكنتش ناويه ارد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الادب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني مااردش عشان خاطر نفسيتها بس انت استفذتني بصراحه و لو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فاانت فضلت نفسك على حساب حلا و للأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو انت السبب برضو والعلم عند الله».