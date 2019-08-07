الذهب عالميا يتجه لرابع مكسب أسبوعي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلا أنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1823.66 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى 1833.65 دولار الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 0.8% هذا الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1825.40 دولارًا للأونصة.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2735.66 دولار للأونصة، لكنه يتجه إلى أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع.

وهبط البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1131.50 دولار للأونصة، لكنه ارتفع 2.6% خلال الأسبوع. وتراجعت الفضة 0.6% إلى 26.18 دولار للأونصة.