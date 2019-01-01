فولفسبورج يتعاقد مع المدافع البلجيكي بورنوا

أعلن ناديا كولون وفولفسبورج الألمانيين، اليوم الجمعة، انتقال المدافع البلجيكي سيبستيان بورنوا من كولون إلى فولفسبورج.

وانضم بورنوا (22 عاما) لفريق فولفسبورج، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعقد حتى 2026 مقابل ما قد يصل إلى 17 مليون يورو (1ر20 مليون دولار) وفقا لتقارير إعلامية.

وقال مارسيل شايفر المدير الرياضي لفولفسبورج :" كان مرشحنا الأول لتدعيم خط الدفاع"، فيما قال بورنوا إنه كان ينتظر بفارغ الصبر " التحديات التي تنتظرنا، في الدوري الألماني (بوندسليجا) وفي أوروبا".

وانضم بورنوا لكولون في 2019 مقابل ما يقرب من 6 مليون يورو من أندرلخت.