سعدت بالمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".. دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.. ونثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة ومبادراته التي تؤكد دور المملكة المحوري في هذا الشأن. pic.twitter.com/WP0hxofusP — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 16, 2022

وثمّن في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، دعوة خادم الحرمين الشريفين، لعقد هذه القمة ومبادراته التي تؤكد دور المملكة المحوري في هذا الشأن.وعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مشتركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022، وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.ورحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.وأكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.