الدقهلية تنتظر تشييع جثامين 6 من أبنائها توفوا في حادث تصادم بالإمارات

ينتظر أهالي محافظة الدقهلية، اليوم السبت، تشييع جثامين ستة من أبنائها توفوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم شحن الجثامين في الساعات الأولى من الصباح إلى مطار القاهرة ثم نقل خمسة جثامين إلى مسقط رأسهم في ديرب الخضر والسادس بقرية الدراكسة لتشييع جثامينهم، حيث أعد الأهالي سرادق عزاء جماعي على نفقتهم.



وتلقت قرية ديرب الخضر، التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، الأربعاء الماضي، نبأ وفاة 5 من شبابها شهداء لقمة العيش في دولة الإمارات، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانوا يستقلونها وشاحنة، على أحد الطرق السريعة بإمارة رأس الخيمة، مما تسبب في مصرع 5 شبان في الحال، ولحق بهم سادسهم، من قرية الدراكسة.



وأكد أهالي قرية ديرب الخضر، مصرع 5 شبان من أبناء القرية وهم: «إبراهيم.ع، وأحمد.ن، وإيهاب.ص، ورامي. ا، ومحمود. ع» وشريف. م، من قرية الدراكسة.



وأصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالقنصلية المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة بسرعة إنهاء إجراءات عودة الجثامين، بالتعاون مع القنصلية، فضلًا عن متابعة مستحقات أسر المتوفين.



ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.



ووجه الوزير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وإبلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والحفاظ علي مستحقاتهم ورثتهم.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة،: إن الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي حنان شاهين.



وأشارت فيه إلى أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة وانحراف المركبة التي كان يستقلها الأشخاص الستة أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري باتجاه خارج إمارة رأس الخيمة لتصطدم بشاحنة نقل ثقيلة.



وأجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين توفوا على إثر حادث سير في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقدمت وزيرة الهجرة عزاءها لأهالي الضحايا من قرية ديرب الخضر، مؤكدة متابعة أجهزة الدولة المختصة والحصول على مستحقاتهم لدى جهات عملهم بالإمارات.



وأضافت وتولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.