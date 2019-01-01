قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمات العالمية تتابعت وزادت حدتها مثل جائحة كورونا وتغير المناخ وأمن الغذاء وتفشي النزاعات المسلحة دوليا وإقليميا.

وأضاف في مستهل قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، أن تلك النزاعات ألقت بظلالها على البشرية بأكملها بينها المنطقة العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية جسيمة، بما فيما مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار الشعوب ويهدد حقوق الأجيال المقبلة.

وأوضح أن الأمة تتساءل بشكل مشروع عن الأدوات والإجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات ومصير الأزمات الممتدة التي تعيشها المنطقة العربية منذ أكثر من عقد.

وأكد أن المنطقة يجب أن تكون لها إسهامات ملموسة لصياغة حلول دائمة وغير مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية من منطلق الإيمان بالإنسانية.