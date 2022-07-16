 احتدام الصراع على اختيار قيادة جديدة لحزب البديل من أجل ألمانيا في بادن فورتمبيرج - بوابة الشروق
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احتدام الصراع على اختيار قيادة جديدة لحزب البديل من أجل ألمانيا في بادن فورتمبيرج

(د ب أ)
نشر في: السبت 16 يوليه 2022 - 9:48 م | آخر تحديث: السبت 16 يوليه 2022 - 9:48 م

احتدم الصراع على رئاسة حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد بين مرشحين جديدين تماما في الحزب.

ويخوض السباق إميل زينتسه، عضو برلمان الولاية، من الجناح اليميني في الحزب، ضد عضو البرلمان الألماني "بوندستاج"، ونائب رئيس الحزب في الولاية ماركوس فروهماير.

وقال زينتسه في خطابه للترشح: "لن نقبل اتهامنا بأننا أعداء للدستور، فالآخرون هم أعداء الدستور".

وانتقد زينتسه، الذي ينتمي إلى الاتجاه القومي الشعبوي في الحزب، محاولة المرشحين الوصاية على الشعب بدلا من تمثيله.

ولأنه لم تتحقق أغلبية مطلقة للمرشحين الأصليين اليوم السبت فقد أعلن المرشحان لرئاسته بشكل مفاجئ انسحابهما من الترشح.

يتم اختيار أحد المتنافسين الجديدين بديلا عن أليس فايدل، التي تريد التركيز على وظائفها في برلين كقائدة للحزب على المستوى الاتحادي وزعيمة كتلته البرلمانية، ولم تعد قادرة على الترشح لقيادة الحزب بالولاية.

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