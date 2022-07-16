الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز قاتل أمام فيوتشر في الدوري

حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا مساء اليوم السبت، أمام فيوتشر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.

ورغم فوز الإسماعيلي، إلا أن فيوتشر بادر بالتسجيل في الدقيقة 63 من زمن المباراة عن طريق محمود مرعي، عن طريق ركلة ركنية لفيوتشر من جهة اليمين نفذها جوزيف نجويم عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية أبعدها عمر رضوان عن مرماه ثم عادت لمرعي مرة أخرى فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 67 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإسماعيلي بعد إعاقة من كريم نيدفيد لمحاولة مرور أحمد مصطفى داخل منطقة الجزاء، نفذها باهر المحمدي بإقتان.

وسجل أحمد مدبولي، الهدف الثاني للإسماعيلي، في الوقت القاتل عند الدقيقة 93 بعدما استلم تمريرة رائعة من أحمد مصطفى، ومن ثم راوغ مدبولي الحارس محمود جنش المتقدم عن مرماه ثم سدد كرة سكنت يسار المرمى الخالي.

ليكتب الإسماعيلي فوزه الثاني على التوالي لم يتحقق منذ الجولة الـ 15 عندما انتصر على الاتحاد ومن ثم إيسترن كومباني.

وبهذه النتيجة، يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 39 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.