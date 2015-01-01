إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية

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أصيب 5 أشخاص يحملون جنسيات عربية وآسيوية بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة بالرصيف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة سياحي اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف إطار السيارة واصطدامها بالرصيف، وإصابة 5 أشخاص يحملون جنسيات دول عربية وآسيوية بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.