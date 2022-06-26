كشف مسؤول سعودي، جانبا من تفاصيل المباحثات التي عقدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور المملكة حاليا.

وقال المسؤول في تصريحات لقناة "العربية"، دون الكشف عن هويته، إن بايدن تطرق لموضوع مقتل الصحفي السعودي - الأمريكي جمال خاشقجي بشكل سريع، وقد أكد ولي العهد أن ما حدث أمر مؤسف.

وبحسب المسؤول، أوضح ولي العهد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ووضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء، وأكد أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان من العالم.

ولفت ولي العهد إلى أن كل الدول لديها قيم تتفق عليها وأخرى تختلف حولها، مشددا على أن محاولة فرض القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة كما حدث في العراق وأفغانستان.

وتابع: "لكل دولة قيم مختلفة ويجب احترامها، وعلينا التعايش فيما بيننا رغم الاختلافات".

وأوضح المسؤول أن ولي العهد تحدث عن حادثة قتل الصحفية الفلسطينية - الأمريكية شيرين أبو عاقلة (التي استشهدت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وتساءل الأمير محمد عما قامت به أمريكا والعالم بشأن مقتلها (استشهادها).

وبحسب المسؤول، فإن ولي العهد أشار للرئيس بايدن إلى أن واشنطن ارتكبت عددا من الأخطاء كحادثة سجن أبو غريب، وأكد أن المطلوب أن تتعامل الدول مع هذه الأخطاء.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قصر السلام بجدة.

وشهدت المباحثات، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.