تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، آخر جولات الموسم من الدوري المصري الممتاز، بمواجهتي الأهلي أمام المقاولون العرب في السابعة مساءً، على ملعب عثمان أحمد عثمان، فيما يستضيف الزمالك فريق فاركو في التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويسدل الستار اليوم على موسم 2022-2023 من الدوري المصري الممتاز، باستثناء مباريات الأهلي الثلاث المؤجلة، حيث يلعب أمام حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل 19 يوليو الجاري، ثم بيراميدز يوم الأحد المقبل 23 يوليو، وأخيرًا المصري البورسعيدي يوم الأربعاء 26 من الشهر ذاته.

وحسم الأهلي الدوري قبل نهايته، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 78 نقطة من 30 مباراة فقط، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 33 مباراة، من جهته يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بعد أيام قليلة من الفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 4-1، في القمة يوم الخميس الماضي.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة في الموسم الحالي، واستكمال مشوار دوري اللا هزيمة، حيث خاض الأهلي 30 مباراة في الموسم الحالي للدوري حقق 24 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة.

ويفرض الأهلي سيطرته على كل الأرقام في الموسم الحالي للدوري، حيث يعد الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري وأقوى خط دفاع.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لمواصلة انتصاراته مع القلعة الحمراء، بالإضافة لمواصلة عملية التدوير التي اعتمد عليها كثيرًا في الآونة الأخيرة من أجل التغلب على الإجهاد وضغط المباريات.

وقد يدفع كولر في مباراة اليوم ببعض الوجوه من الشباب والبدلاء الذي لم يحصلوا على الفرصة كاملة في الفترة الماضية من الدوري، من أجل منح الراحة للاعبي الفريق الذين قدموا مجهود كبير خلال الموسم الطويل للأهلي والفوز بكل البطولات.

وسيضطر كولر لتغيير خط الدفاع بشكل شبه كامل ، بسبب إيقاف محمد هاني، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصلوا على الإنذار الثالث خلال مباراة القمة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم علي لطفي في حراسة المرمى، أمامه خالد عبد الفتاح، محمود متولي، رامي ربيعة وعلي معلول، وفي الوسط يلعب محمد فخري، أحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة، خلف ثلاثي الهجوم طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، في محاولة لاستعادة شتات الفريق الذي فقد طعم الانتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، بالإضافة للهزيمة الثقيلة أمام الزمالك ببطولة كأس مصر بنتيجة 6-1.

ويعول أبناء شوقي غريب على الحالة التي قد يكون عليها لاعبي الأهلي بعد حسم اللقب والفوز على الزمالك قبل يومين فقط، وتراجع الدوافع لدى لاعبي الأهلي.