تعادل إيجابي بين الأهلي والمقاولون في الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقاولون العرب 1-1، في الشوط الأول للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات الشوط ولاحت له أكثر من فرصة محققة، كما نجح محمد شريف في تسجيل هدف في الدقيقة 34 لكنه كان في وضعية تسلل.

تقدم الأهلي أولًا بهدف حمل توقيع أليو ديانج في الدقيقة 17 وتعادل جوزيف أوشايا للمقاولون برأسية في الدقيقة 34.



بدأت المباراة سريعة وقوية وسعى الأهلي إلى السيطرة على وسط الملعب وشن الغارات الهجومية سواء من العمق أو الأطراف، مع الاعتماد على تمريرات محمد مجدي أفشة الذكية وتحركات ثنائي الوسط طاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو المؤثرة خلف رأس الحربة محمد شريف.

في المقابل اعتمد المقاولون العرب على دفاع المنطقة والارتداد بكل صفوفه عند فقده للكرة، مع بعض المناوشات الهجومية في المرتدات السريعة والتي تحطمت على عتبات خط دفاع الأهلي ومن خلفه الحارس المخضرم محمد الشناوي.

في الدقيقة 10 تسلم محمد الضاوي كريستو الكرة من ركلة ركنية على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس المقاولون محمود أبو السعود.



في الدقيقة 17 تسلم أحمد نبيل كوكا الكرة في وسط الملعب ومرر الكرة سحرية داخل منطقة جزاء المقاولون والتي وضعت أليو ديانج في مواجهة مباشرة مع المرمى، فتسلم الكرة بمهارة وسدد بوجه القدم في الشباك ليتقدم الأهلي بالهدف الأول.



في الدقيقة 24 ومن ركلة حرة في منتصف ملعب الأهلي تصل الكرة على رأس جوزيف أوشايا لاعب المقاولون في عمق منطقة الجزاء، فسددها في الشباك ليتعادل الفريقان 1/1.

مع الدقيقة 34 ومن هجمة مرتدة سريعة للأهلي يتسلم محمد مجدي أفشة الكرة ومررها إلى محمد شريف وهو منفرد تمامًا بالمرمى، فتسلم الكرة بسرعته وراوغ محمود أبو السعود ووضع الكرة في المرمى، لكنه كان في وضعية تسلل ليتم إلغاء الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو.

واصل الأهلي سيطرته واستحواذه على الكرة ولكن لم يحسن إتقان اللمسة الأخيرة ولم يستطع ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، رغم التوغل الهجومي داخل منتصف ملعب المقاولون الذي عاد إلى الخلف للحفاظ على التعادل، مع الاعتماد على المناوشات الهجومية من خلال المرتدات السريعة.



مرت الدقائق الأخيرة على نفس الوتيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين 1/1.