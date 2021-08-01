السعودية واليابان توقعان 26 اتفاقية ومذكرة تعاون

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مساء اليوم الأحد، عن توقيع 26 اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، مشيرًا إلى تعزيز الشراكة مع طوكيو في مجال الطاقة النظيفة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «سبق» السعودية، أضاف خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي- الياباني في جدة، أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.

وفي وقت سابق، وصل، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، الذي يجري زيارة رسمية إلى المملكة، إلى مقر اجتماع الطاولة المستديرة في جدة.

وتهدف أعمال الطاولة المستديرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة واليابان، واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين في عددٍ من القطاعات، مثل: البتروكيماويات، والرعاية الصحية، والتعدين، والخدمات المالية واللوجستية.