السجن 15 سنة لـ6 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه ببولاق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة 6 أشخاص، بالسجن المشدد 15 سنة؛ لإدانتهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه، بسبب خلافات بينهما، بمنطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 22437 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين "إسماعيل.ع" 29 سنة، عامل، "بيتر.ن"، 33 سنة، "أحمد . ا" 31 سنة، "أحمد.م"، 36 سنة، "محمد.س" 25 سنة، "عبدالحميد.ط"، 25 سنة، في يوم 17 أكتوبر من العام الماضي، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كل من" خالد.ع"، وشقيه "أحمد.ع"، وذلك بأن أشهر المتهمين أسلحتهم البيضاء "خنجر، مطواة، تجاههم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة على النحو الثابت بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه "خالد.ع" عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على إزهاق روحه؛ إثر الخلاف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني، والمتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى انهال عليه الأخير بسلاح أبيض "خنجر" فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل شقيق المجني عليه "أحمد.ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وما أن ظفروا به حتى حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض قاصدا من ذلك قتله، إلا أن خاب إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم، وهو تمكن المجني عليه من الهرب منهم.