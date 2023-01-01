كوريا الجنوبية تعتزم إمداد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام

قال مسئول كوري جنوبي، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية ستمد أوكرانيا بمزيد من معدات إزالة الألغام، وذلك بعد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لكييف مطلع الأسبوع، إذ تعهد بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية في ظل الحرب ضد روسيا.



وصرح نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي كيم تاي هيو في إفادة: "ندرس زيادة الدعم فيما يتعلق بأجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالتها، إذ خلص التقييم إلى أن حاجة أوكرانيا لها ماسة للغاية"، بحسب وكالة "رويترز".



وتعهد الرئيس يون سوك يول بتقديم مزيد من المساعدات خلال محادثاته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، في زيارة مفاجئة إلى كييف بعد حضور قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا وزيارة بولندا، حيث أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا.



وكوريا الجنوبية حليف للولايات المتحدة ومن أكبر مصدري الأسلحة، لكنها تقاوم ضغوطا غربية للمساعدة في تسليح أوكرانيا بشكل مباشر، عازية ذلك إلى العلاقات التجارية مع روسيا وما تتمتع به موسكو من نفوذ على كوريا الشمالية.



وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع السبت، قال يون إن كوريا الجنوبية ستقدم "إمدادات عسكرية على نطاق أوسع" لأوكرانيا هذا العام، وذلك بعدما قدمت إمدادات غير قاتلة العام الماضي مثل الدروع الواقية والخوذات.