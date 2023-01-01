استمرار توقف خطوط السكك الحديدية بين دكا وباقي مناطق بنجلاديش

مازالت الاتصالات عبر السكك الحديدية بين دكا وباقي مناطق بنجلاديش متوقفة، منذ صباح اليوم الأحد، حيث أغلقت مجموعة من العمال المتعاقدين، في هيئة "السكك الحديدية البنجلاديشية" خط السكة الحديد، في معبر "إف.دي.سي" بمنطقة "تيجاون" في دكا.



وتحت شعار "العمال المؤقتين في سكة حديد بنجلاديش"، طالب العمال بوظائف دائمة واحتجوا على الاستعانة بعمال مؤقتين جدد من مصادر خارجية، حسب صحيفة "نيو إيدج" التي تصدر في بنجلاديش، اليوم الأحد.



ووقاموا بعرقلة مسار السكة الحديد، حوالي الساعة العاشرة صباحا، مما أدى إلى توقف اتصالات السكك الحديدية، التي تربط بين دكا وباقي أجزاء البلاد.



وذكر العمال أنهم حصلوا على تعهدات من سلطات السكك الحديدية بأن تكون وظائفهم دائمة خلال فترة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات، لكن لم تف بتعهداتها.



قال سردار شهدات علي، المدير العام الإضافي للسكك الحديدية للعمليات إن جميع مسارات القطارات في دكا كانت مغلقة في ذلك الوقت.



وأضاف للصحيفة إنه في حوالي الساعة الواحدة مساء، مازال العمال المتظاهرون يغلقون مسار السكك الحديدية.



وتابع "سنتوجه إلى الموقع، لنجري مفاوضات مع العمال".