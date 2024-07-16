ميكالي: اللاعب المصري ليس أقل من البرازيلي

تحدث البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية «باريس 2024».

ويتواجد المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس، إلى جانب منتخبات إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، وأوزبكستان.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: «مجموعتنا في الأولمبياد صعبة، وسبق لنا مواجهة منتخب أوزبكستان وحسمنا الانتصار بصعوبة في الدقائق الأخيرة، والدومينيكان فريق يتكون من لاعبين محترفين خارج البلاد ومجنسين، وإسبانيا مدرسة كبيرة في كرة القدم».

وأضاف: «كافحنًا كثيرًا من أجل الوصول إلى أولمبياد باريس، وهدفنا القادم التأهل من هذه المجموعة الصعبة ونريد تحقيق الميدالية الأولمبية الأولى في تاريخ مصر».

وواصل: «وأكثر ما يعجبني في الشعب المصري هو السعي من أجل تحقيق الميدالية الأولمبية، واللاعب المصري ليس أقل من أي لاعب في العالم، حتى في بلادي البرازيلي التي تمتلك عدة مواهب».

وأتم: «الكرة المصرية تحتاج إلى توفير ملاعب جيدة، ولدي ثقة كبيرة في اللاعب المصري».