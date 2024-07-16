تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر

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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة في شهر مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر نتيجة لتراجع الصادرات.

وذكرت الوكالة أن الميزان التجاري للمنطقة، التي تضم 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سجل فائضا بلغ 9ر13 مليار يورو (1ر15 مليار دولار) في مايو مقابل فائض قدره 2ر14 مليار يورو في أبريل، فيما وصف بأنه أدنى فائض منذ يناير الماضي.

وسجل الميزان التجاري في نفس الفترة من العام الماضي عجزا بلغ مقداره 4ر0 مليار يورو.

وتراجعت الصادرات بنسبة 5ر0 % على أساس سنوي، على عكس الزيادة الكبيرة التي بلغت نسبتها 5ر13% في أبريل الماضي.

وفي الوقت ذاته ، تراجعت الواردات بنسبة 4ر6%، مقارنة بارتفاع بنسبة 8ر1% في الشهر السابق.

وأظهر رصيد الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 7ر9 مليار يورو في تجارة السلع في مايو ، مقارنة بعجز قدره 6ر2 مليار يورو في مايو 2023.

وعلى أساس معدل موسميا، تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في مايو بعد أن تجاوز التراجع في الصادرات التراجع في الواردات.

وتراجع الفائض التجاري إلى 3ر12 مليار يورو معدلة من 5ر18 مليار يورو في أبريل.

وتراجعت الصادرات بنسبة 6ر2% على أساس شهري، في حين تراجعت الواردات بنسبة 1ر0% فقط.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو بلغ 9ر84 مليار يورو في الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بعجز قدره 21 مليار يورو في العام السابق.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5ر0%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر8%.