ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3255 جنيها، مقارنة بـ 3245 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2790 جنيها، كما ارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3720 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها ليصل إلى 26040 جنيها، مقابل 25960 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يوليو، عززت تعليقات رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2425.69 دولار للأوقية، وأمس الاثنين، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 20 مايو، عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2431.80 دولار.

وقال يب جون رونج، استراتيجي السوق في آي.جي "واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة المقبل، وترجح الأسواق تماما الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر مما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيدا في الفترة التي تسبق الخفض".

وقال باول، أمس الاثنين، إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تزيد إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وعندما تنخفض أسعار الفائدة، عادة ما تزداد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر اليوم الثلاثاء، وتعليقات مسؤولين آخرين بالاحتياطي الاتحادي لمزيد من الدلائل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 30.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 992.26 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4% إلى 954.18 دولار.