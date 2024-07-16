رئيس جهاز حدائق أكتوبر يوجه بتكثيف العمالة والمعدات للانتهاء من مشروع 390 فدانا

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أجرى المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، جولة تفقدية بمشروع ٣٩٠ فدانا، لمتابعة أعمال الزراعات والمرافق والإسكان وكذلك المناطق "ذات الرؤية البصرية المميزة بالموقع".

وتفقد رئيس الجهاز الأعمال المتأخرة بالمشروع، مشددا على ضرورة تكثيف العمل على مدار ٢٤ ساعة والدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لإنهاء أي أعمال متبقية.

ووجه المهندس محمد عبد الله بتقديم برامج زمنية مكثفة للشركات المتأخرة لإنهاء أعمالها بالشكل اللائق والمطلوب.

كما أكد ضرورة المتابعة اليومية من جهاز الإشراف والاستشاري وتقديم التقارير اللازمة لتقدم الأعمال.

ونبّه على الشركات المسؤولة عن النظافة بضرورة إفراغ الصناديق بشكل يومي بالإضافة إلى نظافة الطرق والممرات بين العمارات، بحسب بيان للجهاز.

ووجه كذلك المختصين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات أو مالكي الوحدات السكنية المتسببة في إلقاء المخلفات على الطرق والأرصفة وأماكن الزراعات.

وأكد عبد الله ضرورة استغلال المناطق المفتوحة والمناطق ذات الرؤية البصرية المميزة بالمشروع؛ لخلق مناطق خدمية وجذب المستثمرين والمواطنين، وذلك لإحياء المشروع بشكل كامل يليق بالجهد المبذول بالمشروع.

وانتقل رئيس الجهاز إلى منطقة زهرة أكتوبر (ابني بيتك المرحلة السابعة) لمتابعة المشروعات الجديدة لاستكمال أعمال الطرق بالمنطقة.

ونوّه البيان بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف بالطبقات الأسفلتية للطرق الرئيسية وفواصل المجاورات، لافتا إلى استخدام الإنتروك عالٍ الإجهاد في الطرق الداخلية للمجاورات.

وأوضح البيان أن استخدام الإنترلوك من الأساليب الحديثة المستخدمة في أعمال الطرق؛ نظرا لتوافره وسهولة صيانته (الفك وإعادة التركيب) وتوفيرا لتكاليف خام البيتومين لصعوبة توافره.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في أثناء التنفيذ والمتابعة اليوميه للأعمال، وتكثيف العمل لسرعة إنهاء المشروع وتحديد أولويات التنفيذ.

كما شدد على تصدي الجهاز لأعمال الإشغالات وإزالة أي أعمال تعديات على الأرصفة والممرات أو مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع المخالفات والغرامات ضد المخالفين.

ودعا رئيس الجهاز، المواطنين في المنطقة لعدم التردد بالتواصل مع جهاز المدينة في حالة وجود أي مشكلات أو أعمال مخالفه لدراسة وحل تلك المشكلات بشكل عاجل.