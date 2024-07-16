تامر أمين يشيد بإحالة وزيرة التنمية 1332 موظفا بالمحليات: وقعتهم في 10 أيام

أشاد الإعلامي تامر أمين، بأداء الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما يتعلق بمحاربة الفساد داخل المجالس المحلية.

وأشار خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة النهار مساء الاثنين، إلى إحالتها 1332موظفا مخالفا إلى النيابات المختصة خلال 10 أيام فقط من توليها مهام عملها، قائلا: «1332 بسم الله ما شاء الدكتورة منال عوض وقعتهم في أقل من 10 أيام، يعني لو كملت كام شهر المجالس المحلية هتبقى فلة، لأن المجالس المحلية تحتاج هزة وتنظيف وتطهير شديد، وأنا كلي ثقة في منال عوض».

وأعرب عن ثقته في قدرة وزيرة التنمية على إحداث نقلة نوعية داخل وزارتها، مستشهدا بنجاحها الكبير خلال فترة عملها كمحافظة لدمياط، قائلا: «نجاح منال عوض في محافظة كدمياط شيء في منتهى الصعوبة، وهذا ما أهلها لأن تتقلد وزارة التنمية المحلية، والبداية بإحالة 1300 للنيابة؛ بداية ولا أسخن ولا أشد أو أكثر حزما من كدا».

وفي سياق متصل، أكد أن نزول الوزراء للشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج، ومحذرا من «العودة إلى مكاتبهم وإدارة شؤون البلاد من خلف التقارير».

وأشاد في هذا السياق بأداء الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، الذي دائما ما يحرص على النزول الميداني ومتابعة العمل عن قرب، قائلا:« الفريق كامل الوزير مش محتاج تقارير علشان يعرف مشاكل الصناعة، لأنه بينزل يقعد مع المصنعين والعمال ويذهب إلى المصانع».

وأعلنت الدكتورة منال عوض،، على هامش لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، الجمعة، أنها ستواصل دعم قطاع التفتيش وتقويم الاداء بالوزارة للقيام بدوره علي أرض المحافظات في التصدي ومكافحة الفساد واستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء في 27 محافظة، لافتة الي أنه جرى خلال الفترة الماضية تنفيذ 1284 حملة حتى نهاية يونيو، وإحالة 1332 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة والشؤون القانونية وإثابة المتميزين في أداء المهام.