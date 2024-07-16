عودة جابر ودونجا لتدريبات الزمالك استعدادًا لكأس مصر

شارك الثنائي عمر جابر ونبيل عماد "دونجا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قد منح الثنائي راحة من مباراة بلدية المحلة التي أقيمت مساء أمس.

وخاض عمر جابر ونبيل عماد "دونجا"، الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.