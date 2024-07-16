نرمين الفقي تهاجم منتحلي شخصيتها على تويتر: لا أصدق أننا وصلنا إلى هذه المرحلة

عبرت الفنانة نرمين الفقي، عن استيائها إزاء صفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل شخصيتها، مؤكدة أنها لا تمتلك سوى حسابًا على انستغرام وصفحة شخصية على فيسبوك.

ونفت خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، علاقتها بإحدى صفحات منصة «X» تويتر سابقا التي تتنحل شخصيتها وتتحدث باسمها، قائلة إنها غير نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى اكتشافها صفحة على «فيسبوك» منذ عامين تحمل اسمها ويتابعها حوالي 8 ملايين شخص، مشيرة إلى أنها حررت محضرًا في مباحث الإنترنت إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وأعربت عن استيائها، قائلة: «لا يحق لأي إنسان على وجه الأرض أن يتكلم باسمي سواء بخير أو بسوء، حتى وإن كانوا من المعجبين، لا أمتلك صفحات أعلن من خلالها أو أحقق من ورائها أي مقابل مادي، ووجود هذه الصفحات فيه استغلال واضح لشخصي صحيح ممكن يكونوا من المعجبين؛ لكن في نفس الوقت بيكسبوا فلوس من ورانا، وليس من حقهم الموضوع كارثة».

وأضافت «الفقي» أنها ستلجأ إلى محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الصفحات، قائلة: «أنا كتبت وقولت على صفحتي من الفجر والبجاحة أن الناس يعملوا كدا، وأنا أول مرة في حياتي أقول لفظ غير لائق، ومضايقة لكن في نفس الوقت مقدرتش».

وطالبت إياهم بالكشف عن هوياتهم إن كانوا رجالاً، على حد قولها، قائلة: «الشجاع أو الشجاعة اللي بيتكلموا باسمي يظهروا ويقولوا اللي هما عايزينه لو كانوا رجالة، بدل ما يتخفوا وراء الناس، أنا لا أصدق أننا وصلنا لهذه المرحلة، حتى صفحات المعجبين بالنسبة لي مرفوضة».

وغرد حساب موثق على موقع X(تويتر سابقًا) باسم وصورة للفنانة نرمين الفقي، مع هاشتاجات سياسية وحظيت التغريدة بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.