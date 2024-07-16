قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، إنَّ ما تم إنجازه في السنوات الماضية كان ضمن الأولويات العاجلة للدولة.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، عبر برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تم إبطاء تنفيذه حاليا يرتبط بمشروعات خدمية يمكن أن تدعم الصناعة أو السياحة أو الزراعة، في حين أن الدولة ستنهض بهما في توقيت واحد.

وأشار إلى أن هناك مشروعات طموحة جدا لم تبدأ فيها الدولة بعد، لكنها ستتمهل فيها كونها مرتبطة بفرص استثمارية قادمة سواء في الصناعة أو الزراعة أو السياحة.

ولفت إلى أنه يشعر بالسعادة عندما يستمع لآراء تقول إنه كان يجب ترتيب الأولويات، وهي مُرتَّبة بالفعل على أرض الواقع، وانتهى العاجل منها، في حين يتم حاليا تنفيذ الأسبقية الثانية.

وضرب مثالا على ذلك بأنه لا يمكن إنشاء مصانع في توشكى أو التوسع الزراعي بها من دون استكمال القطار السريع المتجه إلى هناك.

وأفاد بأنه لا يمكن زراعة ثلاثة ملايين فدان في مناطق النوبارية وشمالها والدلتا الجديدة ومستقبل مصر والضبعة، يتطلب استكمال ما بدأته الدولة بالفعل وهو محور الضبعة وتزويد هذه المناطق بالكهرباء وتوصيل خطوط واستكمال محطات المياه.