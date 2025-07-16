ترامب يطلب من كييف عدم مهاجمة موسكو وسط سخرية روسيا من خططه لوقف الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وإن كييف يجب ألا تستهدف موسكو، وذلك بعد ساعات من سخرية المسؤولين الروس من محاولاته لتحقيق السلام.

وكان ترامب أعلن يوم الاثنين عن شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ الدفاع باتريوت والتي ستدفع دول الناتو الأوروبية ثمنها، كما هدد بفرض رسوم "قاسية" على الشركاء التجاريين لروسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غضون 50 يوما.

ولكن الرئيس الأمريكي استخدم اليوم الثلاثاء لغة أكثر ليونة تجاه روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير 2022.

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرب موسكو أو مناطق أكثر عمقا في الداخل الروسي كجزء من حملة لقلب الطاولة على الكرملين، قال ترامب للصحفيين: "لا، لا ينبغي أن يستهدف موسكو".

ولدى سؤاله عما إذا كان على استعداد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وكذلك المزيد من الأسلحة الدفاعية، أضاف: "لا ، نحن لا نتطلع إلى القيام بذلك".

ورفض ترامب الانتقادات بأنه يمنح روسيا نافذة كبيرة للغاية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قائلا: "لا أعتقد أن 50 يوما هو وقت طويل. ويمكن أن يكون قبل ذلك".

وانتقد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف موقف ترامب على منصة إكس ووصف تصريحاته بأنها "إنذار مسرحي إلى الكرملين" وأكد أن "روسيا لم تهتم".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، بأن كييف تعتبر القرارات الصادرة عن واشنطن وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، "إشارة لمواصلة الحرب، لا إشارة للسلام".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله في إفادة صحفية: "ثمة أمر واحد مؤكد في الوقت الحالي: يبدو أن هذا القرار، الصادر في واشنطن ودول الناتو، وبشكل مباشر في بروكسل، لا يعتبره الجانب الأوكراني إشارة للسلام، بل إشارة لمواصلة الحرب".



وقبل إعلان ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على شركاء روسيا التجاريين إذا لم يتفاوض بوتين لإنهاء الحرب، كانت تشريعات من الحزبين تفرض عقوبات أشد على موسكو تكتسب زخما في مجلس الشيوخ، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتنص التشريعات جزئيا على فرض تعريفة بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي وغيره من الصادرات الروسية، وسيكون لذلك تأثير اقتصادي هائل على اقتصادات البرازيل والصين والهند، التي تمثل الغالبية العظمى من تجارة الطاقة الروسية.

وخلال حملته، وصف ترامب الصراع بأنه هدر لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وتعهد بإنهائه بسرعة في أول يوم له بعد عودته إلى الرئاسة. وعندما سأله أحد الصحفيين يوم الثلاثاء عما إذا كانت لهجته المتشددة الأخيرة تجاه بوتين تعني أنه الآن في صف أوكرانيا في هذا الصراع الدموي، أجاب ترمب: "أنا لست في صف أحد"، مضيفا أن اهتمامه ينصب على "الإنسانية".

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم لا يزالون يعملون على مراجعة قائمة أوكرانيا من الأسلحة المطلوبة لتحديد ما يمكن تعويضه بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد إعلان ترامب عن اتفاق يسمح لأوروبا بتزويد أوكرانيا بذخائر دفاعية من مخزوناتها الحالية.