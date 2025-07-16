محافظ الفيوم يشدد على رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 من شهر أغسطس القادم داخل جمهورية مصر العربية، مشدداً على رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى والجاهزية التامة لجميع اللجان الانتخابية، مؤكداً بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مناشداً المواطنين بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ومسئولي المديريات الخدمية، والقطاعات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي شركات المرافق، والجهات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حق دستوري وواجب وطني على الجميع، يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، موجهاً مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالمراجعة الدورية لمقار لجان الانتخابات على مستوى المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وتوافر خطوط الاتصالات والإنترنت، وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق بها، والعمل على توفير الأجواء الملائمة لكافة مكونات العلمية الانتخابية، لخروج المشهد بالشكل الحضاري الذي يليق بمحافظة الفيوم.

كما أصدر المحافظ، تكليفات لمدير مركز السيطرة بديوان عام محافظة الفيوم، بالتنسيق مع رئيس المتابعة الميدانية، ومدير مراكز معلومات التنمية المحلية والمتابعة الميدانية والرصد، لمراجعة كافة اللجان الانتخابية والتفاصيل داخل كل لجنة، وإعداد بيان متكامل بهذه اللجان وإرساله لكافة الجهات المعنية، حتي يتسني لكل جهة القيام بواجبها على الوجه الأكمل، لافتاً إلى عقد اجتماع دائم بمركز السيطرة، على مدار يومي الانتخابات منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان أمام المواطنين للتصويت، وحتى غلق اللجان بأخر يوم للانتخابات، مؤكداً على موافاة رؤساء مجالس المدن بكل الملاحظات الخاصة باللجان الانتخابية، التى تم رصدها خلال المرور عليها لسرعة تلافيها.

وشدد محافظ الفيوم، على رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوي، والجاهزية التامة لجميع اللجان الانتخابية لاستقبال هذا الحدث المهم، حتي يخرج العرس الانتخابي بالشكل الإيجابي الذي ينال إعجاب الجميع، مؤكداً على مختلف مسئولي الأجهزة التنفيذية بأن يكونوا علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لخوض ماراثون مجلس الشيوخ 2025، وكذا الالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

وأكد محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات، بالمناطق والطرق والشوارع المحيطة والمؤدية إلي اللجان الانتخابية، ومقر اللجنة العامة بمحكمة الفيوم، وكذا رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه بالتنسيق مع شركة الفيوم للمياه، مع توفير سيارات مياه الشرب النقية باللجان لاستخدامها حال الحاجة إليها، والتأكيد على وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة الكهرباء.

وشدد المحافظ، على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمختلف مقار اللجان، فضلاً عن مراجعة وسائل الإطفاء باللجان الانتخابية بمعرفة الحماية المدنية، وتكليف مدير إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، لتوفير السيارات اللازمة لنقل المشرفين القضائيين وأعضاء المحكمة لمقار اللجان، والدفع بالعدد الكافي من السرفيس، وتوفير خطوط السير اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بسهولة ويسر، خاصة بالأماكن التي بها تكدس وزحام، موجهاً برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طوارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في نقل أية حالات مرضية طارئة.

ووجه محافظ الفيوم، كافة الجهات المعنية "التنفيذية والأمنية والشعبية"، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، بضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة والخروج الي اللجان والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم بمجلس الشيوخ 2025، موضحاً أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، تقوم بدورها في تقديم الدعم اللوجيستي، وتجهيز وإعداد المقار واللجان الانتخابية، مؤكداً علي ضرورة توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ، علي أهمية دور مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والثقافة، في التوعية بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، وكذا مديرية الزراعة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، لحث المزارعين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى الانتخابات، باعتبارها واجب وطني، لافتاً إلى الدور المهم للمنطقة الأزهرية، ومديرية الأوقاف، والكنيسة، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة، والقيادات الطبيعية بالمجتمع، لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الانتخابات كحق دستوري للجميع، مناشداً جميع أبناء الشعب الفيومي ممن لهم حق التصويت بالنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن، والتنسيق مع مديريات الخدمات، وشركات المرافق، وكل القطاعات، لتكون على اتصال دائم ومستمر لمتابعة الأحداث أولاً بأول، لافتاً إلى أهمية وجود ممثل من كل شركة من شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومي الانتخابات، لسرعة التواصل وحل المشكلات فور حدوثها.