نواف سلام: نحشد دعمًا عربيًا ودوليًا لوقف اعتداءات إسرائيل على لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، العمل على حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الآراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن سلام قوله، خلال كلمة في مجلس النواب اليوم: "استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الانتقادات على محمل الجدّ ومسئوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل".

وأضاف: "نجدد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها".

وتابع: "لا شك أن مسئوليتنا كبيرة ونحن عازمون على مواصلة تحملها ولأن برنامج الحكومة إصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة وتذكروا أن عمر حكومتنا أشهرا معدودة لا سنوات عدة".

وقال: "الجميع يعلم أن الجيش أنجز الكثير من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني والحكومة مصرة على مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمال الليطاني كما جنوبه. وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنة ومستدامة".

وأكد سلام، أن "ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري ليس مجرد إعلان نوايا بل إنه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه".

ولفت إلى، أن "مؤسسات الدولة كانت قاصرة عن القيام بواجباتها، والسعي بالوفاء بتعهداتنا يُحيط به الضغوط لكنّنا نُجدّد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ".

وأشار إلى أن "هناك 16 ألف طلب تم تسجيلهم خلال الأيام الـ10 الأخيرة لعودة نازحين سوريين إلى بلادهم".

وبالنسبة إلى التعيينات قال: "وضعنا أسماء المرشحين إلى الوظائف العامة على أساس الكفاءة والتنافس واحترام المناصفة".

وأوضح أن "الحكومة وضعت نصب أعينها حقوق المودعين كأولوية مطلقة وكانت تعي منذ اليوم الأول بأن إحقاق حقوقهم يستدعي ادخال الشفافية والانتظام إلى القطاع المصرفي".

وأشار إلى أن "الحكومة تناقش إمكان توقيع اتفاقيات لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الغاز"، مؤكدا أن "المفاوضات بشأن مشروع "ستارلينك" ما زالت مستمرة".