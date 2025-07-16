وكيل تعليم الأقصر يفتتح أول منفذ للوحدة المنتجة بمدرسة الأقصر الإعدادية بنين

افتتح الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، اليوم الأربعاء، أول منفذ بيع تابع للوحدة المنتجة، بمدرسة الأقصر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.

ويُعد هذا المنفذ خطوة أولى ضمن خطة تستهدف افتتاح 4 منافذ بيع في عدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة؛ بهدف دعم الاقتصاد المدرسي وتقديم منتجات ذات جودة بأسعار مناسبة.

ويقدم المنفذ الجديد، مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الخفيفة، تشمل العصائر المبردة، والآيس كريم، والفشار، بالإضافة إلى الحلويات الشرقية والغربية، بأسعار تنافسية في متناول الجميع.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الأنشطة العملية داخل المدارس، وتوفير فرص حقيقية للطلاب لتطبيق ما تعلموه من مهارات إنتاج وتسويق، وخدمة المجتمع المحلي من خلال توفير سلع غذائية بأسعار مدعمة وجودة مضمونة.

وأشار إلى أن بقية المنافذ سيجري افتتاحها تباعًا خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الوزارة؛ لدعم الوحدات المنتجة وتعزيز مفهوم المدرسة المنتِجة.