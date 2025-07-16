رباعي الزمالك الجديد ينتظم في تدريبات الفريق

يشارك رباعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال المعسكر التدريبي المُقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن تحضيرات الابيض للموسم الجديد.

وحسم الزمالك 4 صفقات جديدة بصفة رسمية حتى الآن، بتعاقده مع الأنجولي شيكو بانزا من إستريلا دي أمادورا البرتغالي، وثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف بالإضافة إلى حارس المرمى مهدي سليمان القادم في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الاتحاد السكندري.

ويخوض الفريق تدريباته لليوم الثاني في العاصمة الإدارية ضمن المعسكر الذي أقره الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، حيث من المقرر أن يعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين الجدد للحديث عن بعض الأمور الفنية والتنظيمية في معسكر الفريق والتحضير للمرحلة المُقبلة.